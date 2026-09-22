Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük’te Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde toplumun suçlara karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kıraathanelerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekipler tarafından evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi.
Çalışma kapsamında 42 vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Toplumun farklı kesimlerine yönelik güvenlik ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sahada devam edeceği belirtildi.