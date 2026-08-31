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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan 5 iş yerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalar kapsamında 47 vatandaşa KADES Acil İhbar Sistemi’nin kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Polis ekipleri, özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve bilinçli hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların suç ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirilmesi ve alınabilecek tedbirler konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı.