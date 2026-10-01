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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

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‎Yeni Mahalle Kapalı Pazar içerisinde gerçekleştirilen çalışmada polis ekipleri, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

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‎Bilgilendirme kapsamında KADES uygulaması, sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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‎Çalışma kapsamında toplam 62 vatandaşa ulaşılırken, çeşitli güvenlik konularında hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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‎Toplum Destekli Polislik ekiplerinin vatandaşların suç ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.