Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.
Yeni Mahalle Kapalı Pazar içerisinde gerçekleştirilen çalışmada polis ekipleri, alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilgilendirme kapsamında KADES uygulaması, sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Çalışma kapsamında toplam 62 vatandaşa ulaşılırken, çeşitli güvenlik konularında hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Toplum Destekli Polislik ekiplerinin vatandaşların suç ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi.