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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların suç ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bozüyük Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden polis ekipleri, vatandaşlara ve hastane personeline yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Çalışmada; KADES Acil İhbar Hattı’nın kullanımı, sahte para, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konuları hakkında bilgiler verildi. Farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Yetkililer, şüpheli durumlara karşı dikkatli olunması, güvenilir kaynaklardan bilgi alınması ve herhangi bir olumsuzluk durumunda zaman kaybetmeden ilgili birimlere ihbarda bulunulmasının suçla mücadelede önem taşıdığını vurguladı.