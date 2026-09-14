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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük’ün cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen çalışma kapsamında polis ekipleri 67 vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve acil ihbar hattının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Çalışmada ayrıca dolandırıcılık ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri ile genel güvenlik konularında vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Emniyet ekiplerinin, suçlara karşı farkındalığın artırılması ve vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.