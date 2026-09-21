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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımını artırmayı amaçlayan Bozüyük Avantajlı Korumalı İşyeri (BAKİ) Projesi’nin 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Osman Tekeli Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik, Meclis Başkanı Mehmet Doğan Tunç, İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Bozüyük OSB Müdürü Emine Erat, İŞKUR Müdür Yardımcısı Yalçın Taşcı, BEBKA Yetkilisi Yiğit Şahal, Genel Sekreter Betül Adıgüzel ile OSB’de faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Yalçın Taşcı tarafından BAKİ Projesi’nin amacı, işleyişi ve uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanırken projenin hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

BAKİ kapsamında yürütülecek çalışmaların koordineli ve etkin şekilde sürdürülebilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması ve uygulama sürecinde izlenecek yol haritası da toplantının gündeminde yer aldı.

Proje ile özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılımının artırılması, sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almalarının desteklenmesi ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.