Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobilin yola çıkan geyiğe çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada geyik telef oldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük-Tavşanlı yolunda meydana geldi. İbrahim K. idaresindeki 26 R* 9** plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan geyiğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, geyik olay yerinde telef oldu. Kazada sürücünün yaralanmadığı öğrenildi.
Olayın ardından Bozüyük Milli Parklar Şefliğine bilgi verildi. Telef olan geyik, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.