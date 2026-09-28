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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Y.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan H.A. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.