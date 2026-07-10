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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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‎Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir miktar sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

‎Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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‎Emniyet ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.