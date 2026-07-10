Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir miktar sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Emniyet ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.