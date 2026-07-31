Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.