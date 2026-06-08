Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar kapsamında 1 araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Gerece) maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.