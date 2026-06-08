Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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‎Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar kapsamında 1 araç ve 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Gerece) maddesi ele geçirildi.

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‎Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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‎Polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.