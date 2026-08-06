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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.