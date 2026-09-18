Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik çalışmasında sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem başlatıldı.