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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen narkotik çalışmasında sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem başlatıldı.