Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.