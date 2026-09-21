Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve iş yerlerinin hijyen koşulları incelendi.
Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğu işletmeler de tespit edildi. Söz konusu işletmelere ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Bozüyük Belediyesi, vatandaşların sağlığının ve tüketici haklarının korunmasına yönelik market denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.