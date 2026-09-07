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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı.

Kurtuluş günü etkinleri sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken burada günün anlam ve önemini belirten konuşma Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu tarafından yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlenerek şiirler okundu.

Cumhuriyet Meydanındaki programın ardından Kasımpaşa Camii’nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, ardından vatandaşlara helva ve limonata ikram edildi.

Bozüyük’teki Kurtuluş Günü etkinlikleri akşam saatlerinde Türk bayrakları ile süslenen Belediye araçlarının konvoyu ile devam etti.

Konvoyun ardından düzenlenen Kafkas Halk Dansları Topluluğu ve Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterileri geceye renk katarken, Bozüyük Belediyesi Orkestrası ve konuk sanatçı Gözde Öksüz’ün sahne aldığı konser programıyla devam etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu konserin ardından yaptığı konuşmada tüm heşehrilerinin kurtuluş gününü kutlayarak, “Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kıymetli hemşehrilerimizle birlikte şarkılar söyledik, marşlarımıza hep bir ağızdan eşlik ettik ve kurtuluş coşkumuzu doyasıya yaşadık. Bu güzel gecede bizlerle birlikte olan, coşkumuzu paylaşan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.