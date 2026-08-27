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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 104. Yıl Kurtuluş Günleri Etkinlikleri kapsamında Metin Özkan ve Batu Aygün, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.

Bozüyük’ün kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak konserde Metin Özkan ve Batu Aygün vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser ücretsiz olacak. Bozüyük Belediyesi, kurtuluş coşkusunun hep birlikte yaşanacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.