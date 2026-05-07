Bilecik’in Bozüyük İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2026 yılı 1. olağan genel kurulu Kaymakam Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliği seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde CHP İl Genel Meclis üyeleri Naci Öney ve Nurcan Özçakır ile AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Kamil Poyraz aday oldular. 44 köy muhtarının oy kullandığı seçimlerde Naci Öney 31, Nurcan Özçakır ise 26 oy olarak encümen üyesi seçildi. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Kamil Poyraz 21 oyda kaldı.

MUHTAR ENCÜMEN ÜYELERİNİN SEÇİMİ DE YAPILDI

Genel Kurulda Köylere Hizmet Götürme Birliğinin muhtar encümen üyeliklerinin seçimi de yapıldı. Muhtar encümen üyesi seçimlerinde Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal, Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya ve Kandilli Köyü Muhtarı Naci Tetik aday oldular. Yapılan seçim sonucunda Engin Gülnihal ve Sadettin Akkaya muhtar encümen üyesi olarak seçildi.

Seçimlerin ardından kaymakam Adem Öztürk, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de köylü vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi noktasında çalışmalara devam edeceklerini yineledi. Toplantıya katılan tüm birlik meclisi üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.