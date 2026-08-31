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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarparak savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük’e bağlı Aksutekke Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.O. yönetimindeki 26 A** 7** plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağındaki araziye giren otomobil, ağaca çarptıktan sonra savruldu.

Kazada sürücü S.O. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.