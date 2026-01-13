Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet güçleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimlerde 3 önemli ihlal tespit edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tespit edilen ihlalleri, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve trafik işaret ve işaretlemelerine uymamak olarak açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Unutmayalım ki, güvenli trafik hepimizin sorumluluğudur; kurallara uyarak hem kendi canımızı hem de çevremizdekilerin güvenliğini sağlayalım." denildi.