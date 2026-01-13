Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısında Kent Lokantası yemek ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusu gündeme geldi.
Bozüyük Belediye Meclisi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı. Toplantıda geçtiğimiz yıl 90 TL olarak belirlenen Kent Lokantası tabldot yemek ücretleri yeniden belirlenerek karara bağlandı.
Bozüyük Belediye Meclisinde oy çokluğu ile alınan karara göre 2026 yılında Kent Lokantasındaki tabldot yemek ücretinin 115 TL olmasına karar verildi.