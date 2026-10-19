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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonun ormanlık araziye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük - İnegöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Y.K. idaresindeki kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan kamyon, savrularak ormanlık alana devrildi ve takla attı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, araç sürücüsü Y.K. ile kamyonda yolcu konumunda bulunan A.P.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.