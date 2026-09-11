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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kanal boyunda vatandaşların kullanımına sunulan iki oturma bankının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kanala atıldığı, çevredeki panel çitlerin ise zarar gördüğü bildirildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, her yaştan vatandaşın dinlenmek ve vakit geçirmek amacıyla kullandığı kanal boyundaki iki oturma bankının, panel çitlerin yatırılmasının ardından kanal içerisine atıldığı tespit edildi.

Olayın ardından Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kanala atılan banklar ekipler tarafından çıkarılırken, zarar gören panel çitlerin de onarımı gerçekleştirildi.

Bankları kanala atan kişi veya kişilerin henüz belirlenemediği belirtilirken, belediye ortak kullanım alanlarına zarar verilmemesi konusunda çağrıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Unutmayalım; yapılan her hizmet, ayrılan her kaynak Bozüyük’ümüz ve hemşehrilerimiz içindir. Lütfen ortak değerlerimize birlikte sahip çıkalım. Kamu malını koruyalım.” ifadelerine yer verildi.