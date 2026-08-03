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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit ailesini ziyaret ederek vefa örneği sergiledi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan iki Jandarma Astsubay ve iki Jandarma Uzman Çavuştan oluşan heyet, Günyarık Köyü'nde yaşayan Şehit Jandarma Er Ahmet Bayrakçı'nın eşi Necmiye Bayrakçı'yı evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette jandarma personeli, Necmiye Bayrakçı ile bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Ekipler, devletin ve Jandarma Teşkilatı'nın her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.