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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, hasat sezonunda yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçileri ve biçerdöver operatörlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İçköy, Kovalıca, Kandilli, Karaağaç ve Saraycık köylerinde biçerdöver operatörleri ile tarla sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, biçerdöverlerin günlük bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, motor ve egzoz bölümlerinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca araçlarda çalışır durumda en az iki adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

Olası yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla hasat yapılan alanlarda su tankeri, traktör ve pulluğun hazır bulundurulması gerektiği konusunda da üreticilere uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri, hasat döneminde hem tarımsal üretimin korunması hem de yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.