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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

‎100. Yıl Çarşı Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından oluşan fotoğraflar vatandaşların beğenisine sunuldu.

‎Etkinlik kapsamında vatandaşların yangın ve afetlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. İtfaiye ekipleri tarafından yangın ve deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

‎Düzenlenen etkinlikle itfaiye teşkilatının çalışmalarının tanıtılması ve vatandaşların yangın ile deprem gibi acil durumlarda doğru hareket etme konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.