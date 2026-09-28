Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.
100. Yıl Çarşı Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından oluşan fotoğraflar vatandaşların beğenisine sunuldu.
Etkinlik kapsamında vatandaşların yangın ve afetlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. İtfaiye ekipleri tarafından yangın ve deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.
Düzenlenen etkinlikle itfaiye teşkilatının çalışmalarının tanıtılması ve vatandaşların yangın ile deprem gibi acil durumlarda doğru hareket etme konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.