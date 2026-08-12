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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bozüyük’e bağlı Dübekli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maden ocağına çıkış istikametinde seyreden S.C. yönetimindeki 34 P** 3** plakalı kamyon ile karşı yönden gelen İ.G. idaresindeki 06 C** 7** plakalı taş yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonlardan biri devrilirken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince tedbir ve tedavi amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.