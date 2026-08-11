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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bozüyük ilçesi Saraycık mevkisinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 11 A** 5** plakalı hafif ticari araç ile B.Ö. idaresindeki 11 U* 3** plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 11 U* 3** plakalı aracın sürücüsü B.Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö., A.Ş.Ö., Z.A.Ö. ve F.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü E.E. ise kazayı yara almadan atlatırken, E.E.’nin alkolmetre ile ölçüm yapılmasını reddetmesi üzerine, kan örneği alınarak alkol tespiti yapılması amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.