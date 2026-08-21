Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.
Kaza, Bozüyük’ün Baharözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 A** 1** plakalı araç, seyir halindeki 43 Z* 0** plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 43 Z* 0** plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.