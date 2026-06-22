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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla başlatılan “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında, Bozüyük Devlet Hastanesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Başhekim Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut’un eşliğinde, hastane personeli ile birlikte doğa yürüyüşü düzenlendi. Sağlık Bakanlığının başlattığı kampanya doğrultusunda, hem hareketli yaşamın ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek hem de kurum içi motivasyon ve birlikteliğin artırılması hedeflendi.

Yürüyüşün ardından sağlıklı bir yaşamın ilk adımının hareket etmek olduğu bilinciyle düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan ve sağlıklı yaşam hareketine öncülük eden tüm personele teşekkür edildi.