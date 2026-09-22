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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bozüyük Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenecek 6. Dönem Gençlik Tiyatrosu için kayıtlar 28 Eylül’de başlayacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek tiyatro çalışmalarına katılım kontenjanla sınırlı olacak.

Bozüyük Belediyesi, gençleri tiyatro ve sahne sanatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6. Dönem Gençlik Tiyatrosu için başvuru süreci başlıyor.

Lise dönemindeki gençlere yönelik gerçekleştirilecek programa katılmak isteyenler, 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

Başvurular, Kasımpaşa Mahallesi Söğüt Caddesi No:13 adresinde bulunan Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Gençlik Tiyatrosu’nda kontenjanın sınırlı olduğu bildirildi.