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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük’te Türk Hava Kurumu (THK) Bozüyük Şubesi tarafından yaz döneminde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Model Uçak Kursu’nun belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sarar AVM’de düzenlenen program, gitar dinletisi ve folklor gösterisiyle başladı. Programa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Çaldemir de katıldı.

Model Uçak Kursu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilere protokol üyeleri tarafından kurs belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Çaldemir de öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Belge töreninin ardından Model Uçak ve Hava Fotoğrafları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar sergide yer alan model uçakları ve hava fotoğraflarını inceleme fırsatı buldu.