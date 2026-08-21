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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşları dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından 4 Eylül Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 6 iş yeri ziyaret edildi.

Polis ekipleri ziyaretlerde vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru kullanılması, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Çalışma kapsamında ayrıca Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri ile genel güvenlik konularında alınabilecek tedbirler anlatıldı. Vatandaşların özellikle şüpheli telefon aramaları, mesajlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Doğru bilgi, olası risklere karşı en güçlü korumadır. Güvenli bir toplum için bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.