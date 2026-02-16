Bilecik/ Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farkındalık çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda Mustafa Şeker Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundular.
Öğrencilere, Akran Zorbalığı, Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı, Polislik Mesleği Tanıtımı, Polise Duyulan Güvenin Artırılması ve Güvenli İnternet Kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Ekiplerin okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.