Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Demirdöküm Caddesi ile İsmet İnönü Caddesi Sınav Koleji önünde gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uyumu kontrol edilerek trafik güvenliğinin sağlanması, kaza risklerinin en aza indirilmesi amacıyla gerekli işlemler uygulandı.
Yapılan denetimlerin ardından "Unutmayalım, Trafikte bir anlık ihmal, ömür boyu pişmanlık olabilir. Kurallara uyalım, sevdiklerimize güvenle kavuşalım." denildi.