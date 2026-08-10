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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla drone destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler, Diş Hastanesi Kavşağı ile Saraycık Işıklı Kavşağı'nda yoğunlaştırılırken, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı havadan takip edildi. Özellikle kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler ile motosiklet kullanıcılarının koruma başlığı (kask) kullanıp kullanmadığı titizlikle kontrol edildi.

Ekipler, trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkânlardan yararlanılarak denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Emniyet yetkilileri, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, "Unutmayın; her kural, bir hayatı korumak içindir." mesajını paylaştı.