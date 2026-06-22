Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli denetim gerçekleştirildi.
İlçenin 4 farklı uygulama noktasında, 3 farklı zaman diliminde yapılan drone destekli denetimlerde motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması ve olası trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.
Denetimlerde kask Kullanımı, Koruyucu Ekipman Kullanımı, Hız Limitlerine Uyulması konularında bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.
Güvenli sürüş bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sürücülerin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.