Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ


Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli denetim gerçekleştirildi.

‎İlçenin 4 farklı uygulama noktasında, 3 farklı zaman diliminde yapılan drone destekli denetimlerde motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması ve olası trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

‎Denetimlerde kask Kullanımı, Koruyucu Ekipman Kullanımı, Hız Limitlerine Uyulması konularında bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

‎Güvenli sürüş bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sürücülerin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.