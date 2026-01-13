Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Şehir ve Kültür Akademileri kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çarşı Mahalle Konağı Dokuma Atölyesinde Dokuma Kumaş Atölyesi düzenlendi. Etkinlik, ilçede görev yapan öğretmenlerin yoğun katılımıyla büyük ilgi gördü.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Tuğba Turhan rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında; dokuma kumaş sanatının tarihsel gelişimi, kullanılan araç ve gereçler ile yöresel dokuma teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğin uygulamalı bölümünde öğretmenler, dokuma tezgâhları başına geçerek kumaş dokuma sürecini birebir deneyimleme imkânı buldu. El emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.

Geleneksel dokuma kültürünün yaşatılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla düzenlenen bu anlamlı atölye, katılımcılardan tam not aldı.

Dokuma Kumaş Atölyesi, Şehir ve Kültür Akademileri’nin yerel değerleri görünür kılan ve kültürel farkındalığı artıran etkinlikleri arasında yer aldı.