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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarının ardından bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki ormanlık alana yayılmasını önledi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Orman İşletme Şefliği tarafından inceleme ve tahkikat başlatıldığı öğrenildi.