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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük İlçesi Aşağı Armutlu Köyü’nde, bir evin bahçesindeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana ve çevredeki yapılara sıçradı.

Yangına; Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, birden fazla ilk müdahale aracı ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Yangında iki ev zarar görürken, evlerden birinin çatı kısmında yangın meydana geldi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi ve yerleşim alanlarına yayılması önlendi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması da yapılırken Bozüyük Belediyesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybı yaşanmamış olmasını teselli olarak değerlendiriyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.” denildi.