Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Bozüyük Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi’ne kazandırılması planlanan Çarşı Mahalle Semt Salonu’nda yapım çalışmaları devam ediyor.

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‎Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacına cevap verecek ve bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak semt salonundaki çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti.

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‎Çalışmaların son durumu hakkında görevli ekiplerden bilgi aldıklarını ifade eden Başkan Bakkalcıoğlu, tesisin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

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‎Bakkalcıoğlu paylaşımında, “Bir an önce mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmak istediğimiz semt salonumuzdaki çalışmaları yakından takip ediyor, görevli ekiplerimizden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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‎Çarşı Mahalle Semt Salonu’nun tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin sosyal ve çeşitli ihtiyaçlarına yönelik kullanılabilecek yeni bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor.