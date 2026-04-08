Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından bonzai maddesi ele geçirildi.

Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekipleri ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirdi.

Ekipler operasyon kapsamında, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından 3 şüpheli şahıs yakaladı.

Operasyonun ardından yapılan açıklamada, geleceğimizi tehdit edenlere karşı sahada kararlı mücadelenin süreceği ifade edildi.