Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı süresince artan trafik yoğunluğuna karşı, ilçe merkezi ve şehirlerarası yollarda drone destekli trafik denetimleri yapıldı.

Drone destekli uygulamalarda, kırmızı ışık ihlali, kask kullanımı, emniyet kemeri, makas atma, şerit ihlali / ters yön ve seyir halinde telefon kullanımı konularında denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada tüm sürücülerden özellikle dönüş yolunda daha dikkatli olmaları istenerek, kazasız ve güvenli yolculuklar temennisinde bulunuldu.