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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin alev alması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşı Mahallesi çevre yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (27) yönetimindeki 33 A** 8** plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

Otomobilde bulunan A.T.E. (24) ile C.M. (23), çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yanan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, yaralanan üç kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.