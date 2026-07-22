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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, özellikle yaz aylarında artış gösteren anız ve ot yangınlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan bilgilendirici broşürler, kapalı pazarda vatandaşlara dağıtıldı.

Çalışma kapsamında itfaiye personeli, vatandaşları yangın riskleri ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirirken, kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Bozüyük Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Unutmayalım; küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Hep birlikte daha güvenli bir çevre için yangınlara karşı duyarlı olalım.” denildi.