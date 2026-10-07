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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası kapsamında farklı branşlarda turnuvalar düzenleyecek.

Sporun yaygınlaştırılması ve vatandaşların sportif faaliyetlere teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde taekwondo, masa tenisi, tenis ve güreş branşlarında müsabakalar yapılacak.

Amatör Spor Haftası boyunca gerçekleştirilecek turnuvalarda sporcular, farklı branşlarda mücadele ederek yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, düzenlenecek organizasyonlarla Amatör Spor Haftası’nın ilçede sportif etkinliklerle kutlanacağını bildirdi.