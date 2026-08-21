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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te alkollü olduğu belirlenen tır sürücüsünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bozüyük-Eskişehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki tır, aynı yönde ilerleyen B.N. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan kontrolde tır sürücüsü M.K.’nin 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı.