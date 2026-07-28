Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Hastanede yapılan kan tahlilinde sürücünün 1,65 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, Bozüyük ilçesi Poyra mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde alkolmetreyle ölçüm yapılmasını kabul etmeyen sürücünün, hastanede alınan kan örneği üzerinde yapılan incelemede 1,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazayla ilgili inceleme ve adli süreç başlatıldığı öğrenildi.