Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan açık kanallardaki temizlik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak sürdürüyor.

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‎Yeşilkent Mahallesi'nden başlayan çalışmalar kapsamında, ilçenin içinden geçen açık DSİ kanalında biriken ot, çöp ve diğer atıklar temizlenerek kanalın sağlıklı ve düzenli şekilde akışı sağlanıyor.

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‎Öte yandan Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada çalışmaların, Belediye Mezbaha bölgesine kadar etap etap devam edeceği belirtilerek, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Bozüyük için çalışmalarımız aralıksız sürüyor." denildi.