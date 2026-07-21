Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan açık kanallardaki temizlik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak sürdürüyor.
Yeşilkent Mahallesi'nden başlayan çalışmalar kapsamında, ilçenin içinden geçen açık DSİ kanalında biriken ot, çöp ve diğer atıklar temizlenerek kanalın sağlıklı ve düzenli şekilde akışı sağlanıyor.
Öte yandan Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada çalışmaların, Belediye Mezbaha bölgesine kadar etap etap devam edeceği belirtilerek, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Bozüyük için çalışmalarımız aralıksız sürüyor." denildi.