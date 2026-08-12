Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük’te yaz dönemi eğitimlerine katılan öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Bozüyük Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen çalışma kapsamında 78 öğrenciye güvenli internet kullanımı, 112 Acil İhbar Hattı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve polislik mesleği hakkında bilgiler verildi.
Eğitimde özellikle çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni doğru şekilde kullanmaları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanmasında doğru bilginin önemine dikkat çekerek, öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.